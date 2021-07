Pontecorvo, Sindaco Rotondo:”Il servizio di Radiologia della Casa della Salute naviga con il vento in poppa”

Il servizio di Radiologia della Casa della Salute di Pontecorvo naviga con il vento in poppa: grande ed entusiasmante è stata la ripartenza del servizio Tac.

Nel primo mese in otto sedute (due volte a settimana il lunedì e il venerdì), sono state eseguite 43 tac con il mezzo di contrasto.

“Il plauso va ai medici radiologici Sumai, coordinati dal responsabile di branca radiologica aziendale il dottor Igor Di Murro. Parliamo di un servizio molto importante per tutto il territorio, dove in totale vengono eseguiti oltre mille esami nelle varie metodologie come Mammografia, Tx ed Ecografia ogni mese”, ha spiegato l’assessore Alla sanità il Comune di Pontecorvo Gianluca Narducci il quale unitamente al sindaco Anselmo Rotondo ( in foto) quotidianamente segue l’evolversi delle vicende sanitarie legati alla casa della salute di Pontecorvo.

Le buone notizie non sono solo legate ai numeri delle prestazioni eseguite dal servizio di radiologia, dopo cinque anni dalla chiusura del corso di laurea da parte dell’Università La Sapienza da qualche giorno nei locali della Radiologia sono tornati gli allievi Tecnici i quali svolgono il tirocinio presso la Casa della Salute di Pontecorvo, che si uniscono agli allievi di Scienze Infermieristiche.

Il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla sanità Gianluca Narducci hanno ringraziato il direttore generale dell’Asl e il direttore del distretto per le apparecchiature e diversi servizi messi a disposizione dei cittadini del territorio.

“Auspichiamo di potenziare maggiormente la Casa della Salute in questo caso il servizio di radiologia con un nuovo mammografo digitale, una Moc e un ortopantomografo. Occorrerebbe, inoltre, potenziare con un altro giorno a settimana il servizio Tac”, hanno concluso Rotondo e Narducci.

comunicato stampa – foto archivio