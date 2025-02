Pontecorvo: Sicurezza Partecipata con il Nuovo Protocollo d’Intesa

A Pontecorvo, la sicurezza diventa partecipazione attiva grazie a un innovativo protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi presso la Prefettura di Frosinone. Questo accordo segna un cambiamento significativo: i cittadini non saranno più semplici spettatori, ma diventeranno protagonisti nella sorveglianza del territorio, collaborando direttamente con le Forze dell’Ordine.

Cittadini Protagonisti della Sicurezza Locale

Il protocollo punta a trasformare i vicinati in veri e propri custodi delle comunità, coinvolgendo i residenti nel monitoraggio delle attività sospette e rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità collettiva. Saranno infatti i cittadini stessi a fungere da “sentinelle” sul territorio, segnalando prontamente qualsiasi anomalia alle autorità competenti.

Un Patto di Collaborazione per la Sicurezza e la Legalità

La firma del protocollo è avvenuta alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto Ernesto Liguori e della Dottoressa Anna Mancini, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, tra cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e un funzionario della Questura di Frosinone. Per il Comune di Pontecorvo, erano presenti il Sindaco Anselmo Rotondo, il dottor Umberto Grossi, l’assessore alla Polizia locale Michele Notaro e la delegata ai servizi sociali Vanessa Pretola.

Obiettivi e Benefici del Controllo di Vicinato

Il sindaco Anselmo Rotondo ha spiegato come questo progetto rappresenti un importante strumento di collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio. In particolare, il protocollo prevede:

Implementazione delle linee di intervento tradizionali: Integrando il lavoro delle Forze di Polizia con forme di controllo sociale.

Adattamento alle specificità locali: Con un'attenzione particolare alle esigenze delle aree rurali del territorio comunale.

Aumento della consapevolezza civica: Promuovendo una sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Verso una Sicurezza Partecipata

Questo protocollo non solo rafforza le misure di sicurezza pubblica, ma promuove anche una cultura di legalità e collaborazione civica. Con i cittadini di Pontecorvo come protagonisti attivi, il controllo di vicinato diventa una risorsa preziosa per la tutela della comunità.Questo modello di sicurezza partecipata potrebbe diventare un esempio virtuoso per altre realtà locali, mostrando come l’unione tra istituzioni e cittadini possa contribuire a una società più sicura e coesa.