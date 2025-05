Pontecorvo, sicurezza del territorio: al via gli interventi straordinari

Manutenzione intensificata nelle zone rurali. Operativa una nuova trincia per lo sfalcio della vegetazione.

A Pontecorvo la sicurezza del territorio torna al centro dell’azione amministrativa. Anche quest’anno, nei mesi che precedono l’estate, l’amministrazione comunale ha avviato la consueta attività di manutenzione straordinaria del verde pubblico, con un focus particolare sulle strade rurali e le contrade.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la percorribilità delle vie secondarie e garantire condizioni di maggiore sicurezza per i residenti delle aree di campagna; dall’altro restituire decoro al paesaggio urbano e periferico attraverso lo sfalcio della vegetazione spontanea.

Un’azione resa possibile grazie al costante impegno dell’ASM e al contributo dell’assessore Michele Notaro, che ha individuato le risorse necessarie nel bilancio comunale per potenziare il servizio. In particolare, è stata introdotta una nuova trincia meccanica, già operativa sul territorio, che consente di intensificare gli interventi e di coprire un’area più vasta in tempi più rapidi.

“È un’azione concreta che rientra nel più ampio piano di messa in sicurezza del territorio pontecorvese – spiegano dagli uffici comunali – con interventi mirati che, oltre a migliorare la viabilità, contribuiscono a prevenire situazioni di rischio legate alla vegetazione incolta.”

Con l’arrivo della stagione estiva, l’amministrazione ribadisce la sua attenzione verso le frazioni e le periferie, spesso dimenticate ma fondamentali per l’equilibrio e lo sviluppo del territorio.