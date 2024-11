PONTECORVO – SI E’ SVOLTA LA 16^ GIORNATA IN RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI DI PACE

Nella mattinata del 14 novembre, presso il cimitero di Pontecorvo (FR), in occasione della 16^ giornata in ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali di Pace, si è tenuto un momento di raccoglimento dedicato al Ten. Col. Cristiano CONGIU, deceduto in Afghanistan il 3 giugno 2011. Nella circostanza, alla presenza dei familiari, del Comandante Provinciale Carabinieri di Frosinone, del Sindaco, di una rappresentanza della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, nonché dei rappresentanti delle Sezioni ANC di Pontecorvo e Aquino, è stata deposta una corona commemorativa sulla tomba dell’Ufficiale.Nell’occasione, il cappellano Militare della Legione Carabinieri Lazio, Don. Eugenio Campini, ha tenuto una breve omelia in ricordo del sacrificio del militare.

