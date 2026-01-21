Pontecorvo, segnaletica rifatta ma restano le criticità: Tribini richiama l’attenzione su marciapiedi e barriere architettoniche

PONTECORVO – Dopo il report diffuso dal sindaco sugli interventi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, realizzati al termine dei lavori di ammodernamento della rete idrica finanziati con fondi PNRR, interviene la consigliera comunale di opposizione Angela Tribini, che pur riconoscendo l’utilità delle opere eseguite, amplia il dibattito ponendo l’accento su problematiche strutturali ancora irrisolte in città.

Secondo Tribini, il ripristino della segnaletica rappresenta un passaggio importante per migliorare sicurezza, ordine e fruibilità della viabilità urbana, ma non può essere considerato sufficiente a garantire un reale miglioramento del decoro e della sicurezza complessiva. «La sicurezza e il decoro urbano – sottolinea – non possono limitarsi alla sola segnaletica».

La consigliera evidenzia infatti una situazione diffusa di criticità legata allo stato dei marciapiedi, spesso dissestati, con crepe, buche e barriere architettoniche che ne compromettono l’utilizzo. Una condizione che, secondo l’esponente di minoranza, incide in maniera significativa sulla qualità della vita quotidiana e sulla sicurezza di categorie particolarmente fragili come anziani, persone con disabilità, genitori con passeggini e cittadini con difficoltà motorie.

Nel suo intervento Tribini richiama inoltre un atto formale già approvato dal Consiglio comunale, rimasto però – a suo avviso – in larga parte inattuato. «Ricordo – afferma – che con la deliberazione n. 54 del 12 dicembre 2022 il Consiglio comunale ha approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al quale ho convintamente votato a favore. Siamo nel 2026 e, a distanza di oltre tre anni, non si registrano interventi concreti e strutturati per la sua attuazione».

Per la consigliera di opposizione, il tema dell’accessibilità rappresenta un elemento centrale delle politiche urbane: «Il decoro e la sicurezza passano anche e soprattutto dalla piena accessibilità degli spazi pubblici». Da qui l’impegno, come minoranza, a continuare a sollecitare l’amministrazione comunale affinché dia priorità alla riqualificazione dei marciapiedi e all’effettiva attuazione del PEBA, con l’obiettivo di rendere Pontecorvo una città «inclusiva, sicura e a misura di tutti».

Correlati