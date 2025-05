Pontecorvo, scoppia la polemica sugli scrutatori: la minoranza accusa, il sindaco risponde

DI AUGUSTO D’AMBROGIO – È scontro aperto a Pontecorvo in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. Al centro della querelle politica, la nomina degli scrutatori da parte della commissione elettorale comunale. A sollevare il caso è il gruppo consiliare di minoranza, che in una nota ha denunciato “una grave scorrettezza istituzionale”, lamentando l’assegnazione di soli 5 scrutatori su un totale di 41.

La replica non si è fatta attendere. A intervenire è stato direttamente il sindaco Anselmo Rotondo, che ha presieduto la commissione incaricata della designazione. “Con stupore ho appreso dagli organi di stampa che l’opposizione ci ha accusato di antidemocrazia e mancanza di collaborazione. Mi ero già detto disponibile a discutere i criteri all’interno della commissione”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando inoltre che, pur in assenza di obblighi normativi, in passato “la rappresentanza dell’opposizione tra gli scrutatori è sempre stata garantita”.

Rotondo ha inoltre fatto sapere di aver anticipato nel gruppo WhatsApp del Consiglio Comunale la volontà di assicurare almeno uno scrutatore per ogni consigliere. “Trovo inaccettabile – ha aggiunto – che scelte istituzionali vengano strumentalizzate a fini propagandistici”.

La vicenda, destinata a far discutere, riaccende il confronto politico a livello locale, a poche settimane da una tornata elettorale delicata e dal forte valore simbolico.