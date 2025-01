Pontecorvo: scontro politico sulla manutenzione stradale tra il sindaco Rotondo e la consigliera Belli

La manutenzione stradale di Pontecorvo è al centro di un acceso dibattito politico che vede contrapposti il sindaco Anselmo Rotondo e la consigliera di minoranza Nadia Belli. Lo scontro riguarda la gestione dei progetti di viabilità e la modalità di finanziamento degli interventi.

Negli ultimi giorni, il sindaco Rotondo ha evidenziato i progressi dell’amministrazione comunale in tema di sicurezza stradale, attribuendosi il merito di aver avviato importanti progetti che, a suo dire, non erano stati portati avanti durante la precedente amministrazione. In quel periodo, l’assessore responsabile delle infrastrutture era proprio Nadia Belli, oggi all’opposizione.

La replica della consigliera Belli

Nadia Belli non ha tardato a rispondere, sottolineando il proprio impegno passato nel reperire fondi regionali per interventi fondamentali. “Durante il mio mandato – ha dichiarato la consigliera – ho più volte sollecitato la maggioranza per destinare risorse alle strade, raccogliendo le richieste dei cittadini. Tuttavia, la risposta era sempre la stessa: non ci sono risorse economiche disponibili”.

La consigliera ha poi contestato l’attuale gestione della manutenzione stradale, definendola priva di un criterio chiaro e criticando il ricorso a mutui milionari che pesano sulle tasche dei cittadini. “Oggi vediamo una politica diversa, basata su debiti che graveranno sulla comunità”.

Il sindaco difende l’operato della sua amministrazione

Rotondo ha difeso con fermezza l’attività dell’amministrazione, sottolineando che i progetti in corso rappresentano un importante passo avanti per la città e che le critiche ricevute sono infondate. “L’obiettivo – ha dichiarato il primo cittadino – è garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare la viabilità interna, un traguardo che non si era riusciti a raggiungere in passato”.

Manutenzione stradale: nodo centrale del confronto politico

La vicenda mette in evidenza il delicato equilibrio tra il passato e il presente dell’amministrazione comunale. Da una parte, il sindaco rivendica risultati tangibili; dall’altra, l’opposizione denuncia un approccio poco trasparente e finanziariamente gravoso per la comunità.

Lo scontro politico sembra destinato a proseguire, rendendo la manutenzione delle strade un tema cruciale per il dibattito pubblico di Pontecorvo.