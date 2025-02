Pontecorvo, scontro politico sui servizi: la consigliera Belli risponde alle accuse

Non si placa lo scontro politico a Pontecorvo sui temi della manutenzione stradale e della raccolta differenziata. Dopo le critiche mosse dall’assessore Satini e dal sindaco Anselmo Rotondo, la consigliera di minoranza Nadia Belli ha replicato punto per punto, difendendo il proprio operato e lanciando una stoccata alla maggioranza.

Viabilità nel caos: Belli attacca Satini e Rotondo

Il nodo della manutenzione stradale è uno dei punti caldi del dibattito. Belli ha ricordato come, in passato, fosse proprio l’assessore Satini a segnalare quotidianamente le criticità della viabilità quando aveva la delega all’urbanistica. “Ma per loro la priorità erano sempre altre”, ha dichiarato la consigliera, accusando l’amministrazione di aver accorpato le deleghe solo per prendersi i meriti e far crescere il consenso personale.

“Dopo aver tirato troppo la corda e aver capito che qualcosa andava fatto, hanno deciso di togliere la delega alla manutenzione per gestire la situazione nel loro solito modo. Il risultato? Strade sempre più disastrate e cittadini esasperati”, ha aggiunto.

Raccolta differenziata e Tari: le contraddizioni dell’amministrazione

Altro tema scottante è la gestione della raccolta differenziata e la mancata applicazione della tariffazione puntuale sulla Tari. L’assessore Satini aveva accusato Belli di essere stata troppo impegnata in altri progetti per occuparsi adeguatamente del servizio. La consigliera, però, ha ribattuto con fermezza:

“Sono stata criticata, e mi sono assunta le mie responsabilità. Ma questo progetto non l’ho votato solo io. Anzi, il sindaco stesso lo ha più volte presentato come la scelta migliore per la città”. Belli ha poi sollevato dubbi sul fatto che la tariffazione puntuale non sia ancora operativa, chiedendosi se forse Satini avrebbe preferito una gestione diversa della raccolta differenziata.

Hera Luce: chi sapeva davvero?

Infine, la consigliera ha risposto alle critiche legate al progetto Hera Luce, chiarendo di aver partecipato a due incontri con la società insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico per valutare i possibili benefici sulla pubblica illuminazione. “Se l’assessore Satini vuole maggiori dettagli, può chiedere direttamente al sindaco. Di certo lui ha avuto più occasioni di confronto con i responsabili della società”, ha concluso con una frecciata.

Lo scontro politico a Pontecorvo, dunque, si fa sempre più acceso. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa della maggioranza.