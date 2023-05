Pontecorvo – Sanità, invito al presidente Rocca

Invitiamo il presidente della regione Lazio Francesco Rocca a visitare il nostro gioiello: la Casa della Salute. Una struttura ricostruita, dopo la chiusura del Del Prete, con l’impegno quotidiano e collaborazione con tutti i direttori generali che, in questi anni, si sono succeduti alla Asl di Frosinone. La Casa della Salute di Pontecorvo è una delle più importanti e funzionali della Regione. Un modello esportato in vari centri e allo stesso tempo un punto di riferimento per il territorio e per migliaia di cittadini.

Insieme al presidente Rocca vogliamo renderla ancor più funzionale e apportare i miglioramenti che, assieme all’assessore alla Sanità Gianluca Narducci, riterremo più utili alla cittadinanza. I direttori generali non devono essere commissariati o depauperati delle loro funzioni, ma devono essere il punto di snodo con il territorio per stimolare la nascita di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti. In quest’ottica il sottoscritto e l’assessore Narducci in questi anni ha dato spunto per dare una sanità migliore ed è per questo che abbiamo deciso di invitare a Pontecorvo il presidente Rocca al quale chiederemo un impegno solo nell’ottica di miglioramento dei servizi agli utenti, anche perché la struttura di Pontecorvo può e deve essere il punto di contatto per decongestionare gli affollamenti dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Lo comunicano, in una nota congiunta, il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla sanità Gianluca Narducci.

COMUNICATO STAMPA