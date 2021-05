Pontecorvo, Rotondo: “Sarà la ASM a gestire il servizio dei ritiri rifiuti porta a porta”

Abbiamo scelto il sistema migliore per differenziare i rifiuti e il più conveniente. Il porta a porta avrebbe comportato una spesa maggiore.

Per loro il servizio continuerà a costare il 40%”.

Gino Trotto, che presiede la più grande azienda cittadina (occupa 70 dipendenti) ha avuto parole di gratitudine per i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per avere votato il bilancio della Multiservizi e riposto fiducia nella Azienda come ente deputato alla gestione del nuovo servizio.”