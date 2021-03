Pontecorvo, Rotondo (Lega): “Ripartire dai territori per costruire un grande partito”

La Lega è ripartita dai territori, con la recente distribuzione dei ruoli di responsabilità all’interno del partito ha avviato una ricognizione nell’ambito degli enti locali. Responsabile del settore Enti Locali è il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. Proprio il sindaco di Pontecorvo nella mattinata di oggi ha avuto un incontro con la responsabile organizzativo della Lega a Cassino, Imma altrui.

“Nel corso dell’incontro – ha spiegato Rotondo – abbiamo condiviso tante iniziative da intraprendere per dare nuova linfa al partito nel Cassinate. C’è un progetto di crescita sul territorio che passa per il gioco di squadra, perché da soli non si va da sua parte, con l’obiettivo di far convergere quante più persone possibili nel partito. Compito comune sarà quello di eliminare tutti i frazionamenti interni che si sono registrati a Cassino.

Subito dopo Pasqua è stato deciso di fare una riunione allargata, sempre nel rispetto della normativa per il contenimento della pandemia, al coordinatore di Cassino Alessio Ranaldi ai consiglieri comunali Evangelista e Bevilacqua, al consigliere ragionare Pasquale Ciacciarelli e all’onorevole Gerardi. Sarà questo un primo passo per costruire un grande partito unito e non certamente spaccato dalle diversità di vedute che devono essere un punto di confronto e mai di sconto”, ha concluso Rotondo.

“Ottima intesa con il Sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo. Sicuramente – ha dichiarato Altrui – unendo le forze daremo una nuova spinta a progetti nuovi e funzionali. Non vedo l’ora di iniziare, insieme al mio gruppo, questa collaborazione con il nostro responsabile provinciale Enti Locali, avendo come obiettivo primario lo sviluppo delle potenzialità del nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA

