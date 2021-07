Pontecorvo, Rotondo: “Appalto tangenziale, Aticomac condannata alla restituzione di 200.000 euro”

La corte d’appello di Roma, sezione civile, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato l’aticomac alla restituzione al comune di circa 170.000 euro per l’appalto del concorso della tangenziale.

Il tribunale ha ravvisato una responsabilità di questa ditta nella realizzazione sia progettuale che fattuale dell’opera stessa, per cui ha sancito che se l’opera non si è potuta realizzare è stato per questi motivi.