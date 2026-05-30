Pontecorvo, Rotondo accelera: pronta la nuova giunta e via ai cantieri strategici

Dopo la riconferma alla guida di Pontecorvo, il sindaco Anselmo Rotondo entra subito nella fase operativa del nuovo mandato. Sono infatti partite le consultazioni per definire la composizione della giunta comunale e assegnare le deleghe ai consiglieri eletti, con l’obiettivo dichiarato di rendere pienamente operativa l’amministrazione nel più breve tempo possibile.

Secondo le indicazioni emerse nelle prime ore successive al voto, faranno parte dell’esecutivo Annagrazia Longo, confermata nel ruolo di vicesindaco, insieme ad Annalisa Paliotta, Michele Sirianni Notaro, Massimo Santamaria e Massimiliano Folcarelli, destinati a ricoprire gli incarichi di assessore. Per la presidenza del Consiglio comunale sarà proposta Katiuscia Mulattieri, mentre ai consiglieri con minore consenso elettorale potrebbero essere affidate specifiche deleghe operative.

L’amministrazione punta a chiudere rapidamente l’assetto istituzionale per concentrarsi sulle priorità individuate per i primi cento giorni di governo. Tra queste spicca il rifacimento di diversi tratti della rete stradale cittadina. Un primo intervento, del valore di circa 500 mila euro, è già in fase avanzata e dovrebbe entrare nella fase esecutiva nei prossimi mesi.

Grande attenzione anche al completamento delle opere pubbliche già avviate. In primo piano gli interventi contro il dissesto idrogeologico nella zona Pastine e i lavori sulle strutture scolastiche. Tra i progetti in via di conclusione figurano la scuola Vincenzo Caramadre e l’asilo nido ex Omni, mentre procede l’iter per la realizzazione del nuovo asilo nido nell’area delle Pastine.

Sul fronte delle infrastrutture resta centrale il tema della tangenziale, considerata dall’amministrazione una delle opere più importanti per il futuro della città. Rotondo ha ricordato come, prima delle elezioni, siano stati avviati interlocuzioni e contatti con il Ministero delle Infrastrutture per portare avanti il progetto.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria elettorale, il sindaco ha già incontrato cittadini, sostenitori e simpatizzanti per ringraziare la comunità della fiducia accordata e rilanciare l’impegno della nuova amministrazione. Un segnale chiaro: il tempo della campagna elettorale è terminato e ora l’attenzione si sposta sulle opere, sui servizi e sulle sfide che attendono Pontecorvo.