Pontecorvo, ritrovato il 33enne scomparso: torna a casa e rassicura tutti

Si è conclusa con il lieto fine che un’intera comunità attendeva con ansia la vicenda del 33enne scomparso nel pomeriggio di oggi a Pontecorvo, nella zona di Ravano. Dopo ore di apprensione, ricerche serrate e il timore crescente dei familiari, il giovane è rientrato autonomamente a casa a bordo della propria auto.

L’allarme era scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando del ragazzo si erano improvvisamente perse le tracce. I genitori, preoccupati per il mancato rientro e per l’assenza di risposte al cellulare, avevano immediatamente chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Da quel momento era stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini: Carabinieri, Vigili del Fuoco e persino un elicottero, impegnato nel sorvolo delle campagne e delle aree rurali circostanti per accelerare le operazioni.

Le squadre di soccorso hanno battuto senza sosta il territorio tra vegetazione e strade di campagna, mentre la città seguiva col fiato sospeso l’evolversi della situazione.

Poi, nel momento più atteso, la svolta: il giovane ha fatto ritorno a casa da solo, mettendo fine a ore di paura e restituendo serenità alla sua famiglia.

Il 33enne starebbe bene. Restano da chiarire le ragioni del temporaneo allontanamento, ma ciò che conta è il sollievo generale per una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che invece si è chiusa nel migliore dei modi.