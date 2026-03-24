Pontecorvo: ricettazione, una denuncia e recupero autovettura rubata

Recentemente, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo (FR) deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone un 51enne, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L’attività traeva origine dalla denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Sessa Aurunca (CE) da un cittadino che segnalava il furto della propria autovettura Volvo XC60. Il denunciante riferiva di aver parcheggiato il veicolo, nella giornata precedente, in un’apposita area di sosta del centro e che, nella mattinata successiva, al momento di riprenderlo, lo stesso non risultava più presente. Le immediate indagini, avviate in collaborazione con i militari della citata Stazione Carabinieri, consentivano, grazie alle coordinate geografiche fornite dal dispositivo satellitare installato sul veicolo, di localizzare l’autovettura presso le pertinenze di un’abitazione sita in un comune limitrofo a Ceprano. Sul posto intervenivano i militari operanti che procedevano al rinvenimento del mezzo all’interno della citata proprietà. L’autovettura veniva sottoposta a sequestro penale, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario