Pontecorvo, polemica sui nuovi dossi: Di Prete attacca l’amministrazione

Il consigliere di minoranza denuncia l’assenza di marciapiedi su Corso Garibaldi e solleva dubbi sulla regolarità delle installazioni

PONTECORVO – L’installazione dei nuovi dossi rallentatori sulle arterie cittadine accende la polemica politica. A sollevare il caso è il consigliere comunale di minoranza Giuliano Di Prete, che non risparmia critiche al “trionfalismo” dell’amministrazione guidata dal sindaco, accusata di concentrarsi su interventi secondari e trascurare le vere emergenze della città.

«Apprendiamo ancora una volta – ha dichiarato Di Prete – come il sindaco elogi l’efficienza della sua amministrazione per l’installazione di alcuni segnali stradali. Sebbene l’intervento possa risultare utile per prevenire incidenti, questa narrazione stride con la realtà che i cittadini affrontano ogni giorno».

Il consigliere porta un esempio concreto: la collocazione dei dossi su Corso Garibaldi, strada provinciale che conduce a Esperia. «Nessuno nega la pericolosità di quel tratto – sottolinea – ma il vero rischio non è solo la velocità. È la totale assenza di marciapiedi in una zona densamente abitata. Famiglie e bambini sono costretti a camminare sulla carreggiata, mettendo a repentaglio la propria incolumità».

Di Prete richiama anche un aspetto politico: «Il sindaco e l’attuale vice sindaco, già primo cittadino in passato, conoscono bene il problema. Nel programma elettorale della lista Noi con Voi del 2015 figurava proprio la realizzazione dei marciapiedi su Corso Garibaldi. Sono trascorse quasi due legislature e di quella promessa non vi è traccia».

Oltre alle critiche di merito, il consigliere di minoranza solleva dubbi anche sulla regolarità dell’installazione dei dossi, richiamando il Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Un attacco a tutto campo che rischia di trasformare un intervento di viabilità in un nuovo terreno di scontro politico.