Pontecorvo, piscina comunale: risoluzione del contratto con la ditta esecutrice dei lavori

“La condotta dell’impresa esecutrice fin qui tenuta è tale da compromettere la buona risuscita dei lavori”. Con questa motivazione la giunta comunale guidata dal Sindaco Anselmo Rotondo ha provveduto alla risoluzione del contratto per la ristrutturazione della piscina comunale.

“L’opera -ha spiegato Sindaco Anselmo Rotondo – andrà comunque in porto perché in base alla legge sui Lavori Pubblici si procederà all’indizione di una nuova gara di appalto con approvazione di relativa perizia.

La risoluzione del contratto verrà inviato all’Osservatorio Regionale e all’A.N.A.C. e si procederà al recupero delle somme non dovute oltre al recupero di eventuali maggior danni o maggior spese, da quantificarsi a norma di legge, per procedere all’affidamento dei lavori ad altra impresa per il completamento dell’opera. La riapertura della piscina comunale è un punto fermo di quest’amministrazione, ma essa va realizzata con n base alle precise indicazioni progettuali. La decisione di risolvere il contratto è stata assolutamente dopo un’attenta valutazione tecnica, sulla scorta della quale sono state assunte decisamente arbitrarie. L’impresa appaltatrice, ad esempio, ha demolito, senza alcuna autorizzazione, numerose porzioni di travi in

calcestruzzo armato poste sotto le murature”, ha concluso il sindaco.

COMUNICATO STAMPA

