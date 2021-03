Pontecorvo, Paolo Renzi (Direzione provinciale PD) replica a Fantini

“Ho letto attentamente le dichiarazioni di Luca Fantini in merito alla linea politica indicata da Enrico Letta , ma non mi pare che il messaggio di Letta possa essere interpretato nel senso di dare continuità con quanto avvenuto prima”.

“Se si è arrivati ad una crisi interna, se c’è stato un cambio di leadership, vuol dire che quella linea non funzionava e non ha funzionato. Non solo a livello nazionale, ma anche sui singoli territori.

Siamo all’avvio di questa nuova segretaria nazionale, sono trascorsi pochi mesi dall’elezione di quella provinciale e facciamo ancora in tempo a cambiare passo e per questo sono chiaro sin da adesso: se si vuole far finta di nulla e continuare sulla strada percorsa fino ad oggi ritengo che il nostro partito, in provincia di Frosinone, rischi seriamente di non avere futuro.

Questo non vuol dire essere pessimisti , ma voglio ripartire dalle parole del presidente Antonio Pompeo che sottolineando la necessità di un Pd nuovo anche nella nostra provincia, ha chiesto di ricostruirlo sui temi e sul confronto. Credo che questa sia l’ unica strada giusta da seguire e grandissima opportunità di rilancio ed espansione per il nostro partito”.

Paolo Renzi – direzione provinciale Partito democratico

COMUNICATO STAMPA