Pontecorvo, ordinanza del sindaco per la tutela ambientale e la sicurezza in vista dell’estate

Con l’arrivo della stagione estiva, l’amministrazione comunale di Pontecorvo rafforza il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, della sicurezza stradale e della salute pubblica. Il sindaco Anselmo Rotondo ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari e conduttori di terreni, sia urbani che extraurbani, di provvedere alla manutenzione delle proprie aree entro il prossimo 15 giugno.

Il provvedimento nasce dalla constatazione delle condizioni di abbandono in cui versano numerosi appezzamenti, spesso invasi da vegetazione spontanea, siepi e rovi che si estendono fino alle carreggiate. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, rappresenta un serio pericolo per la viabilità e per l’incolumità pubblica.

In diverse zone del territorio comunale, infatti, la vegetazione non solo ostacola la visibilità della segnaletica stradale, ma riduce anche lo spazio di transito per pedoni e ciclisti. Un rischio concreto per i cittadini, soprattutto in prossimità delle abitazioni e delle vie più frequentate.

L’amministrazione sottolinea inoltre come l’incuria favorisca fenomeni di degrado, come l’abbandono di rifiuti e la nascita di discariche abusive, oltre alla proliferazione di animali. Con l’aumento delle temperature, infine, cresce anche il rischio di incendi.

Con l’ordinanza, il Comune richiama i cittadini alla responsabilità, chiedendo interventi puntuali di pulizia e manutenzione per garantire un ambiente più sicuro e salubre per tutti.