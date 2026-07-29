Pontecorvo – Opposizione all’attacco: “Documenti troppo tardi”

Si preannuncia un Consiglio comunale particolarmente acceso a Pontecorvo, dove l’attenzione sarà concentrata sull’approvazione di alcuni tra i principali atti amministrativi dell’anno. All’ordine del giorno figurano il bilancio, il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe della Tari, provvedimenti fondamentali per garantire gli equilibri finanziari dell’ente e programmare l’attività amministrativa.

La seduta, convocata in prima convocazione domani e venerdì in seconda, sarà chiamata anche a discutere l’assestamento generale di bilancio, passaggio cruciale per verificare lo stato dei conti comunali e aggiornare la pianificazione economica.

Nel frattempo, il clima politico si è già acceso. Dai banchi della minoranza arrivano critiche sull’organizzazione dei lavori consiliari, con l’opposizione che lamenta la pubblicazione della documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno soltanto a ridosso della seduta. Una situazione che, secondo i consiglieri di minoranza, ridurrebbe il tempo a disposizione per analizzare gli atti in maniera approfondita.

La maggioranza, invece, punta a portare in approvazione documenti ritenuti strategici per la gestione amministrativa e finanziaria del Comune. Il confronto in aula si annuncia quindi serrato, con il dibattito destinato a concentrarsi non solo sul contenuto dei provvedimenti, ma anche sulle modalità con cui vengono affrontati i passaggi istituzionali.

L’appuntamento in Consiglio comunale sarà dunque un banco di prova importante per gli equilibri politici cittadini e per il futuro della programmazione economica di Pontecorvo.