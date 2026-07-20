Pontecorvo, operaio precipita nel cantiere: elitrasportato

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Pontecorvo, dove un operaio è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava svolgendo la propria attività all’interno di un cantiere.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi che hanno assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento d’urgenza del lavoratore in eliambulanza presso un ospedale di Roma, viste le condizioni ritenute particolarmente serie.

Nel cantiere sono arrivati anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause della caduta.

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