Pontecorvo, nuovo ecografo per i poliambulatori: più qualità e meno attese

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di Pontecorvo per il potenziamento della sanità territoriale. I poliambulatori della città si sono dotati di un nuovo ecografo di ultima generazione, uno strumento che consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni e ridurre sensibilmente i tempi di attesa per i cittadini.

L’apparecchiatura sarà utilizzata in diverse specialità, dall’angiologia alla cardiologia, garantendo esami più precisi e diagnosi più tempestive. L’installazione del macchinario è avvenuta in tempi record: appena cinque giorni dopo le richieste avanzate dal Comune, segno della sinergia tra l’amministrazione comunale e la direzione sanitaria.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Anselmo Rotondi e dall’assessore alla Salute Gianluca Narducci, che hanno sottolineato come questo nuovo passo rappresenti “un ulteriore investimento sulla salute dei cittadini e sulla modernizzazione dei servizi sanitari locali”.

Con l’arrivo del nuovo ecografo, la Casa della Salute di Pontecorvo si conferma punto di riferimento per la diagnosi e la prevenzione, in linea con l’obiettivo di rendere la sanità territoriale sempre più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

