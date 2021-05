Oltre 10.000 euro di sigarette rinvenute a bordo di una vettura Seat Leon che al km.630 dell’A/1 all’Alt degli operatori della Sottosezione di Frosinone dopo aver fatto finta di fermarsi iniziava una fuga zigzagando tra le auto in transito. La corsa finiva con lo speronamento dell’auto Polizia e l’abbandono del mezzo al casello di Pontecorvo con l’ingente carico. Sono in corso le ricerche per trovare i fuggitivi.

