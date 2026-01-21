PONTECORVO – NOLEGGIA UN’AUTO E NON LA RESTITUISCE: DEFERITO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA

Al termine di un’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia-querela presentata da un cittadino residente a Pontecorvo, che aveva segnalato il mancato rientro di un veicolo concesso a noleggio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che l’indagato, dopo aver noleggiato un’autovettura in data 3 dicembre 2025, non avrebbe provveduto, alla scadenza del contratto, né al saldo del debito né alla restituzione del veicolo, nonostante i ripetuti solleciti.

