Pontecorvo – Nasce “Insieme”: un nuovo gruppo politico per costruire il futuro

Nasce Insieme, un nuovo gruppo politico promosso e coordinato dall’avvocato Ivan Santopietro, che prende forma dalla volontà di affrontare con serietà e responsabilità le difficoltà che da tempo segnano la vita della comunità di Pontecorvo e di restituire al paese una prospettiva concreta di sviluppo e fiducia.

Negli ultimi anni Pontecorvo ha attraversato una fase complessa, caratterizzata da opere incompiute o mai avviate, spazi pubblici poco curati, una progressiva riduzione delle opportunità per i giovani e un tessuto sociale che fatica a ritrovare slancio. A tutto questo si è aggiunta una crescente distanza tra cittadini e istituzioni, con un diffuso senso di sfiducia e disaffezione.

Insieme nasce da questa consapevolezza. Non come risposta emotiva o di protesta, ma come una scelta responsabile, maturata dalla convinzione che il paese disponga ancora di risorse, competenze ed energie capaci di invertire la rotta, se inserite all’interno di un progetto serio, strutturato e condiviso.

Il gruppo è composto da cittadine e cittadini con esperienze e competenze diverse ed è stato accolto con tanto entusiasmo tanto da aver già aggregato importanti personalità del territorio: liberi professionisti, medici, commercianti, artigiani e persone provenienti dalla società civile, con esperienze maturate in ambiti differenti della vita sociale, professionale e culturale del paese.

Già da diversi giorni è stato avviato un percorso di ascolto e confronto con i cittadini, nella convinzione che solo attraverso la partecipazione attiva e il dialogo sia possibile ricostruire un rapporto di fiducia e dare forma a un progetto realmente condiviso.

L’obiettivo di Insieme è costruire proposte concrete e credibili per il rilancio di Pontecorvo: dalla cura del territorio alla qualità dei servizi, dalla valorizzazione delle risorse locali allo sviluppo sociale ed economico, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e al futuro della comunità.

Insieme è più di un nome: è un impegno a lavorare con serietà, competenza e trasparenza, per ridare a Pontecorvo dignità, prospettiva e futuro.

