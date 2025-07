Pontecorvo, Nadia Belli nominata Commissario della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni

Una nomina significativa per l’ex vice sindaco e candidata alle regionali: “La mia gratitudine va a chi ha creduto in me” Nadia Belli è stata ufficialmente nominata Commissario della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni. La decisione, accolta con soddisfazione da ambienti politici e istituzionali, segna un nuovo capitolo nella carriera dell’ex vice sindaco di Pontecorvo, già candidata alle elezioni regionali del Lazio.La nomina rappresenta una scelta strategica voluta dai vertici di Fratelli d’Italia, che hanno avviato un processo di rinnovamento nelle Comunità Montane della provincia di Frosinone. Sono sei in totale gli enti montani presenti sul territorio, e a breve si attendono i nomi degli altri cinque commissari che completeranno il quadro.A caldo, Nadia Belli ha espresso emozione e gratitudine per l’incarico ricevuto:

“Desidero condividere la gioia e l’emozione che ho provato quando mi è stata notificata la nomina a Commissario della XVI Comunità Montana Monti Ausoni. La mia più grande riconoscenza va a tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno avuto fiducia in me durante la campagna elettorale regionale. A loro oggi rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti.”

Un incarico importante, quello affidato a Belli, che sottolinea non solo il consenso raccolto in ambito politico, ma anche la fiducia del partito nella sua capacità amministrativa e nella conoscenza del territorio. La neo-commissaria ha già dichiarato la volontà di mettersi subito al lavoro per raggiungere obiettivi concreti in tema di valorizzazione ambientale, sviluppo rurale e supporto alle realtà locali montane.La XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni rappresenta un ente strategico per il territorio, con competenze che spaziano dalla tutela ambientale alla promozione delle attività produttive locali. La guida di Nadia Belli apre ora una nuova fase, all’insegna della continuità istituzionale ma anche del rinnovamento.