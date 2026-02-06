Pontecorvo, maltempo: rinviata la prima sfilata del Carnevale storico 2026

PONTECORVO – Il Carnevale storico di Pontecorvo si prende una breve pausa forzata prima di entrare nel vivo. Le avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni hanno spinto l’amministrazione comunale, in accordo con i carristi, a posticipare la prima sfilata dell’edizione 2026.

A spiegare le ragioni della decisione è stato il sindaco Anselmo Rotondo, che ha sottolineato il carattere collegiale della scelta: «Insieme ai carristi, che sono i veri protagonisti del Carnevale, abbiamo deciso con voto unanime di posticipare la prima sfilata del Carnevale 2026. Una decisione dovuta alle condizioni meteorologiche, che non promettono nulla di buono».

Resta invece confermato il calendario delle due sfilate dei carri allegorici, che si svolgeranno domenica 15 febbraio e domenica 22 febbraio, appuntamenti centrali della manifestazione più attesa dell’anno in città.

Il rinvio, come ribadito dall’amministrazione, risponde in primo luogo a esigenze di sicurezza, ma anche alla volontà di tutelare il lavoro dei maestri carristi e garantire la piena riuscita dell’evento. Su questo punto è intervenuto anche il consigliere comunale delegato agli eventi, Massimo Santamaria, che ha definito il posticipo una scelta inevitabile.

«Si tratta di una decisione assunta in totale accordo con i carristi – ha spiegato Santamaria – resa necessaria dal fatto che, a causa del maltempo, sarebbe stato impossibile procedere con il collaudo dei carri destinati a sfilare. Per questo motivo, di concerto con il sindaco e con tutti i carristi, abbiamo scelto di posticipare le sfilate».

Un rinvio quindi condiviso e responsabile, che punta a preservare uno degli eventi simbolo di Pontecorvo, consentendo al Carnevale storico di svolgersi nelle migliori condizioni possibili e con la qualità che da sempre lo contraddistingue.

