Pontecorvo, lutto cittadino per i funerali di Alessandro Sdoia

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 24 dicembre, in occasione dei funerali di Alessandro Sdoia.

La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale per rendere omaggio a una figura molto amata e stimata dalla comunità.

Alessandro Sdoia, professore, musicista, giornalista e uomo di grande cultura, è tragicamente scomparso nella mattinata di venerdì 19 dicembre a seguito di un drammatico incidente stradale sull’autostrada A1, lungo il tratto Pontecorvo–Frosinone, nel territorio di Ceprano.

Con il lutto cittadino, la città di Pontecorvo si stringe nel dolore attorno alla famiglia, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale e umano del territorio.

