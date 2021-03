Pontecorvo, lavoro nero e mancata applicazione norme anti covid: denunciato 33enne

In Pontecorvo, i militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito di un servizio volto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché al rispetto della normativa anti-Covid, hanno deferito in stato di libertà un 33enne originario del Bangladesh, in qualità di amministratore unico e responsabile di un autolavaggio di quel centro. Dalle verifiche svolte è emerso che lo stesso oltre ad avere assunto in nero due lavoratori, originari del Bangladesh, non applicava le previste procedure anti contagio e la necessaria sorveglianza sanitaria e per la sicurezza del lavoratore. Nel corso dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 6.000 euro oltre alla proposta di chiusura dell’attività commerciale per giorni tre.

