Pontecorvo – Ladri di auto bloccati dai Carabinieri: recuperata Fiat 500

Continua, incessante, l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

La scorsa notte i militari dell’Aliquota Radiomobile del dipendente NORM, nel corso dei controlli mirati, hanno intercettato, in Ceprano, tre autovetture a velocità sostenuta all’ingresso del casello autostradale A1 con direzione Roma – Napoli.

I militari, insospettitisi, si sono posti all’inseguimento dei predetti veicoli e, giunti all’altezza del Casello Autostradale A/1 di Castrocielo, procedevano a bloccare un’autovettura Fiat 500, oggetto di furto sempre nella nottata in Pontecorvo, condotta da un 44enne, residente nella provincia di Salerno, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Nel medesimo contesto, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, procedeva ad allertare personale delle Sezioni Polstrada di Cassino e Caserta, consentendo così di intercettare e bloccare le altre due autovetture, di cui una risultata oggetto di furto nel comune di Ceprano, mentre l’altra è risultata noleggiata ed utilizzata dai malviventi per l’attività delittuosa in questione.

Il prevenuto veniva deferito all’A.G. competente per il reato di furto aggravato mentre la Polizia Stradale provvedeva, nella competenza, al deferimento degli altri soggetti per analogo reato.

Dopo i rilievi tecnici da parte di personale specializzato dell’Aliquota Operativa, la Fiat 500 è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

La positiva operazione è frutto di una analisi strategica delle azioni delittuose consumate e/o tentate nell’ambito della giurisdizione, che ha consentito, di concerto e su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, di attuare un piano dedicato finalizzato ad infrenare i fenomeni di criminalità diffusa.

Comunicato stampa