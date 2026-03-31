Pontecorvo, la sfida dell’unità: Nadia Belli lancia la corsa di Giuliano Di Prete

Di Augusto D’Ambrogio.

A Pontecorvo prende forma il progetto politico che sostiene la candidatura a sindaco di Giuliano Di Prete. A rilanciare la linea del gruppo è un post pubblicato sui social da Nadia Belli, che su Facebook ha voluto sottolineare il valore politico e programmatico dell’alleanza costruita attorno alla candidatura. Secondo Belli, il percorso che ha portato alla nascita della coalizione non è stato il risultato di un semplice accordo tra diverse componenti politiche, ma un processo più profondo, fondato su una visione condivisa e su una forte coerenza programmatica. «Non abbiamo cercato un semplice accordo tra parti – scrive – ma abbiamo costruito un’identità comune che trova nella coerenza la sua forza più grande». Un passaggio che punta a marcare la differenza rispetto alle tradizionali dinamiche elettorali, spesso basate su intese tattiche o su mere operazioni di somma elettorale.

Nel messaggio emerge infatti l’idea di una squadra costruita mettendo insieme competenze, esperienze e percorsi differenti, con l’obiettivo dichiarato di trasformare la pluralità delle storie politiche in una risorsa concreta per la città. «Mettere insieme competenze e storie diverse non significa sommare voti – sottolinea Belli – ma moltiplicare le soluzioni per Pontecorvo». Il concetto chiave è quello della responsabilità politica: l’unità, secondo la sostenitrice del candidato sindaco, non sarebbe frutto di convenienza elettorale ma una scelta consapevole per dare stabilità e prospettiva all’azione amministrativa. Nel post viene ribadito anche l’impegno verso i cittadini: la coerenza politica diventa «il patto» con la comunità, la garanzia che il progetto presentato oggi resterà la linea guida dell’azione amministrativa anche domani.

Infine, il messaggio si chiude con una dichiarazione d’intenti che sintetizza la filosofia del gruppo che sostiene Di Prete: non la ricerca di posizioni o incarichi, ma la volontà di lavorare per il futuro della città, trasformando le differenze interne in una sintesi politica «vera, solida e inattaccabile».

Un segnale politico chiaro che arriva mentre a Pontecorvo il clima pre-elettorale comincia a scaldarsi e le diverse coalizioni sono impegnate a definire programmi, alleanze e candidature in vista della prossima sfida per la guida del Comune.