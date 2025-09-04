Pontecorvo, la campagna elettorale entra nel vivo: si delineano gli scenari politici

La campagna elettorale a Pontecorvo è pronta a entrare nel vivo. In vista del prossimo appuntamento con le urne, cominciano a definirsi i primi scenari, con ragionamenti e trattative che potrebbero segnare la sfida amministrativa.

Da un lato c’è il sindaco Anselmo Rotondo, che ha ufficializzato la propria ricandidatura per un terzo mandato. Una scelta sostenuta dall’intera maggioranza, che ha sottoscritto un documento unitario a conferma della compattezza della coalizione di governo cittadino.

Sul fronte opposto, Giuliano Di Prete sta lavorando per dar vita a un fronte comune delle opposizioni, con l’obiettivo di aggregare le diverse anime oggi presenti e costruire un progetto alternativo credibile e coeso.

Accanto a questi due poli principali, si registrano movimenti anche all’interno di altre realtà politiche locali. In particolare, il gruppo Cambiamo, con il nucleo storico guidato da Davide Luzzi e Antonella Caporuscio, sembra intenzionato a confermare la propria presenza nello scenario elettorale, contribuendo a rendere ancora più articolato il quadro delle possibili alleanze.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se le dinamiche in corso porteranno a una competizione a due, oppure a un confronto a più voci. Quel che appare certo è che la fase di confronto politico è destinata a intensificarsi, segnando l’avvio ufficiale di una campagna che si preannuncia particolarmente vivace.