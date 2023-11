Pontecorvo – Isola ecologica, Pd: “L’isola che… non c’è”

Siamo giunti a Novembre 2023 e l’isola ecologica rimane ancora un piazzale totalmente vuoto e non funzionante, ma con le luci accese, anche di notte, senza considerare l’infelice ubicazione, a ridosso della Piscina Comunale! Questa la sintesi dei vari proclami dell’assessore Katiuscia Mulattieri e del Sindaco Anselmo Rotondo, sempre impegnati in annunci tramite stampa e social, ma con risultati pari a zero nel concreto; ma ripercorriamo la storia che ci ha portati a questo fallimento totale.

L’isola ecologica è stata realizzata grazie ad un finanziamento di € 213.000 ( € 170.000 a carico della Provincia e € 43.000 a carico del comune) che è stato concesso dalla Regione Lazio nel lontano 2016 e che viene gestito dalla Provincia di Frosinone, riguardante la realizzazione dei centri di raccolta comunali di rifiuti differenziati e il potenziamento del servizio di raccolta. Il comune di Pontecorvo risulta vincitore e individua, come luogo per la nascita dell’isola ecologica, la già nota località San Paride, conosciuta da tutti come sede di una ex discarica provinciale e nota anche per le difficoltà logistiche, un luogo impervio e non adatto alla nascita di una moderna isola ecologica a cui i cittadini dovrebbero accedere facilmente, senza considerare l’aspetto naturalistico e paesaggistico.

Solo grazie all’intervento del Comitato San Paride, che inizia a produrre gli esposti e ad evidenziare il caso alle autorità competenti, comitato a cui va il nostro ringraziamento nella persona del Presidente Vincenzo Folcarelli, e grazie al parere negativo espresso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, belle arti e Paesaggio, la nostra amministrazione viene obbligata a fare dietrofront, anche se vengono comunque effettuati lavori di sbancamento e assestamento del terreno, che dovranno essere sicuramente pagati dai cittadini pontecorvesi!

Si arriva così al Giugno 2022 dove il Comune comunica alla Provincia la volontà, dettata dalla bocciatura del Ministero, di cambiare ubicazione all’isola ecologica, spostandola nell’area del “Giardino dello Sport” e, più precisamente, a ridosso della famosa Piscina Comunale, proprio in questi mesi interessata dall’avvio dell’ennesimo mutuo per il restauro totale.

Tutta questa procedura comporta anni di deroghe continue del finanziamento da parte della provincia, se ne contano ben otto, che fanno arrivare i termini della scadenza fino al 31/12/2022, a cui si aggiunge una ultimissima proroga richiesta dal comune di Pontecorvo, che arriva a consegnare la documentazione solamente a marzo 2023 e che vede l’effettiva erogazione del finanziamento solo ad aprile 2023, anni in cui gli altri comuni della provincia vedono già in funzione tutte le isole ecologiche finanziate!

Dopo questa veloce ricostruzione, a tutt’oggi, siamo ancora in attesa dell’avvio di questa “grande opera”, intanto, da parte dell’assessore Mulattieri, sono continui gli addebiti ad altri enti dovuti a ritardi di risposte, ma, ad oggi, nemmeno un cassone di selezione dei rifiuti è stato posizionato nell’area.

Per questo motivo, a nome dei tanti cittadini che attendono risposte, chiediamo:

Per quale motivo l’isola ecologica non viene ancora aperta? sono state fatte le dovute verifiche e sono regolari anche le destinazione urbanistiche del luogo o risulta ancora uno spazio a destinazione “impianti sportivi”? Quanto tempo dovremo ancora attendere prima di poter conferire i rifiuti in eccedenza che non entrano nei “vostri” cassonetti “non capienti” sparsi nella città?

Tutti interrogativi che andrebbero chiariti se, effettivamente, si avesse a cuore la tutela ambientale e l’igiene pubblica del nostro paese!

Comunicato stampa Direttivo del Partito Democratico di Pontecorvo – foto archivio