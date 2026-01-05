Pontecorvo investe sul personale: concorso per funzionario tecnico e progressioni di carriera interne

Continua l’investimento sul rafforzamento dell’organico comunale a Pontecorvo. L’amministrazione guidata dal sindaco Anselmo Rotondo registra passi avanti significativi sul fronte dei concorsi pubblici e delle progressioni di carriera, confermando l’attenzione verso la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento degli uffici.

Nei giorni scorsi è stata infatti pubblicata la determina con l’elenco degli ammessi al concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di funzionario tecnico, area dei funzionari ad elevata qualificazione, da assegnare all’area urbanistica del Comune. Il bando era stato pubblicato nel dicembre 2024, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 3 gennaio 2025.

Dopo settimane di attesa e numerose richieste di chiarimenti sull’iter procedurale, è arrivata la comunicazione ufficiale: sono state presentate complessivamente 51 domande di partecipazione, di cui 39 risultate ammissibili e 12 non ammissibili. La nomina della commissione esaminatrice, chiamata a valutare i candidati e a gestire le prove concorsuali, avverrà con un successivo atto amministrativo.

Parallelamente, il Comune ha pubblicato anche l’avviso relativo alla procedura comparativa interna per l’attribuzione delle progressioni di carriera del personale dipendente. L’iniziativa rientra nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, che per l’anno in corso prevede l’attivazione di progressioni verticali per tre unità: una nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per i servizi demografici, una nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione per la polizia locale e una nell’area istruttori (ex categoria C) per l’area finanziaria.

Resta invece ancora in sospeso l’altro concorso pubblico bandito dall’ente, relativo all’assunzione a tempo pieno e determinato di due istruttori amministrativi, uno destinato all’area amministrativa e l’altro all’area finanziaria. Anche in questo caso il bando era stato pubblicato a dicembre 2024, con scadenza delle domande fissata al 3 gennaio 2025, ma al momento non sono state comunicate novità ufficiali sugli sviluppi della procedura.

Un quadro complessivo che testimonia, comunque, la volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare la macchina amministrativa, puntando sia su nuove assunzioni sia sulla crescita professionale del personale già in servizio.

In foto Anselmo Rotondo sindaco