Pontecorvo intitolerà una strada a Serena Mollicone

L’annuncio del sindaco Rotondo durante la cerimonia in memoria della giovane di Arce La sala consiliare di Pontecorvo ha ospitato ieri mattina un momento di forte intensità civile ed emotiva, dedicato a Serena Mollicone, la giovane di Arce tragicamente scomparsa nel 2001. Nel corso della cerimonia, il sindaco Anselmo Rotondo ha annunciato una decisione dal profondo valore simbolico: una strada della città sarà presto intitolata alla memoria di Serena.L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne, ha visto la partecipazione di autorità, associazioni e cittadini. «Dopo aver incontrato in forma privata i familiari di Serena – ha dichiarato Rotondo – ho ritenuto giusto comunicare alla città l’intenzione di dedicare a lei una strada. Un gesto che vuole mantenere viva la memoria e ribadire l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza».

La cerimonia, organizzata dall’Associazione Athena e da Believe, è stata caratterizzata da interventi sentiti e da numerosi momenti di riflessione. Particolarmente significativa la presentazione della Pigotta Special Serena, realizzata dal Comitato provinciale UNICEF di Frosinone: un simbolo di speranza, tutela dei diritti dei bambini e testimonianza del forte impatto che la storia di Serena continua ad avere sulla comunità. Ogni contributo offerto durante l’evento ha confermato quanto sia ancora vivo, nel territorio, il desiderio di ricordare Serena Mollicone e di trasformare la sua memoria in un monito costante contro la violenza sulle donne. La futura intitolazione della strada rappresenterà un ulteriore passo in questa direzione.