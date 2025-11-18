Pontecorvo, intervento urgente in via La Cupa: chiusa una carreggiata per lavori di messa in sicurezza

Intervento tempestivo dell’amministrazione comunale in via La Cupa, dove nella giornata di ieri è stato riscontrato un significativo avvallamento del manto stradale. Una criticità considerata potenzialmente pericolosa per la circolazione e per la sicurezza dei cittadini.

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, accompagnato dall’assessore alla Viabilità, Armando Satini, e dal presidente del Consiglio comunale, Fernando Carnevale, ha effettuato un sopralluogo per verificare da vicino le condizioni della strada. Alla luce delle verifiche tecniche, è stata disposta la chiusura temporanea di una delle due carreggiate, così da prevenire ogni possibile rischio.

«Per tutelare l’incolumità dei cittadini e prevenire eventuali incidenti abbiamo ritenuto necessario intervenire immediatamente», ha dichiarato il sindaco Rotondo al termine del sopralluogo. «Contestualmente – ha aggiunto – è stato attivato un intervento urgente di messa in sicurezza che sarà avviato nelle prossime ore».

L’obiettivo dell’amministrazione è ripristinare nel più breve tempo possibile la piena percorribilità della strada, riducendo i disagi per residenti e automobilisti. I lavori, già programmati, mirano a stabilizzare il tratto interessato dall’avvallamento e a garantire un ritorno rapido alla normale viabilità.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, ma l’intervento immediato del Comune ha permesso di mettere in atto misure preventive efficaci, in attesa della completa sistemazione del manto stradale.