Pontecorvo – Intervento in consiglio comunale sulla ZES, Tribini: “Servono azioni unite per il territorio”

Consiglio comunale dedicato al tema dell’inclusione delle Province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale (ZES), la consigliera comunale di minoranza Angela Tribini è intervenuta esprimendo la propria posizione sul provvedimento posto all’ordine del giorno, evidenziando la rilevanza strategica dell’atto di indirizzo.

“Ho espresso il mio voto favorevole all’atto di indirizzo sull’inclusione delle Province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale (Z.E.S.), presentato dalla maggioranza – ha detto la consigliera Tribini – perché si tratta di un tema di grande rilevanza per il futuro del nostro territorio. Purtroppo, al momento, le nostre province risultano escluse, e questa esclusione comporta conseguenze concrete per il tessuto economico, produttivo e sociale. Significa privare le imprese locali di accedere a strumenti che favoriscano la crescita, l’innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro”.

“La Zona Economica Speciale rappresenta una misura concreta di rilancio, in quanto mira ad attrarre investimenti, semplificare le procedure e sostenere chi ogni giorno lavora, produce e contribuisce allo sviluppo del territorio – aggiunge la consigliera di minoranza -. È importante che quanto deliberato oggi possa concretizzarsi in un’azione condivisa e coordinata, facendo rete con tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e attivando le necessarie interlocuzioni con le istituzioni preposte, affinché la voce del territorio sia unitaria, forte e incisiva”.

Conclude Tribini: “È mio dovere, come amministratrice, sostenere con determinazione ogni azione necessaria, mettendo da parte ogni appartenenza politica, in quanto riguarda l’interesse collettivo e il futuro del nostro territorio”.