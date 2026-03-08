Pontecorvo, intervento di messa in sicurezza idrogeologica in Via delle Alpi – Piazza Indipendenza

L’Amministrazione comunale di Pontecorvo avvia la fase operativa dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica nell’area compresa tra Via delle Alpi e Piazza Indipendenza, interessata negli ultimi anni da un importante fenomeno di cedimento del piano stradale.

Il problema, manifestatosi già a partire dal 2021, ha generato una serie di criticità che nel tempo hanno coinvolto la sede stradale, fino alla formazione di una voragine. Le verifiche tecniche hanno evidenziato la presenza di fenomeni legati alla circolazione delle acque sotterranee e alla formazione di sorgenti nel sottosuolo, dovute alle caratteristiche geologiche dei terreni in prossimità del fiume e alle variazioni naturali del suo percorso nel tempo.

Per comprendere con precisione la situazione tra falda acquifera e struttura geologica del terreno, il Comune ha incaricato tecnici e geologi specializzati che hanno effettuato una serie di indagini approfondite, tra cui carotaggi, sondaggi geognostici e studi specifici sull’andamento della falda. Le indagini hanno permesso di ricostruire il quadro idrogeologico dell’area e di definire gli interventi necessari per la messa in sicurezza.

Sulla base dei risultati emersi è stato quindi elaborato un progetto che prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio profondo, in grado di intercettare e captare le acque di falda, affiancato da un drenaggio superficiale destinato alla raccolta e al convogliamento delle acque verso apposite condotte.

Il progetto complessivo, comprensivo di lavori, manodopera e oneri per la sicurezza, ha un importo pari a circa 426.347 euro.

Dopo il completamento delle indagini e delle opere preliminari, l’impresa incaricata è ora pronta ad avviare la fase principale dei lavori, che prevede la realizzazione delle condotte di raccolta e convogliamento delle acque. Successivamente si procederà al ripristino definitivo della sede stradale con la nuova asfaltatura, restituendo così piena fruibilità e sicurezza all’area.

Il Sindaco Anselmo Rotondo dichiara:

“Si tratta di un intervento molto importante per la sicurezza del territorio. Parliamo di una criticità che si trascinava da anni e che richiedeva uno studio tecnico approfondito prima di intervenire. Oggi, grazie al lavoro svolto dai tecnici e dagli uffici comunali, siamo pronti a partire con i lavori che consentiranno di risolvere definitivamente il problema e restituire serenità ai cittadini”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Fernando Carnevale aggiunge:

“Prima di avviare il cantiere abbiamo voluto effettuare tutte le indagini necessarie per comprendere a fondo le cause del fenomeno. I sondaggi geognostici e lo studio della falda hanno consentito di progettare un sistema di drenaggio efficace, sia profondo che superficiale, capace di gestire le acque sotterranee. Con l’avvio dei lavori entreremo finalmente nella fase operativa che porterà al ripristino della strada e alla messa in sicurezza definitiva dell’area”.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori con l’obiettivo di completare l’intervento nel più breve tempo possibile.