Pontecorvo, inaugurato il campo polivalente alla scuola media San Tommaso: nuovo spazio per sport e socialità

PONTECORVO – Un nuovo spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla crescita dei più giovani arricchisce la scuola media San Tommaso. È stato infatti inaugurato il campo polivalente realizzato all’esterno della palestra dell’istituto, un’opera che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta formativa e sociale della scuola.

A sottolinearne il significato è stato il sindaco Anselmo Rotondo, che ha parlato di un autentico “lavoro di squadra” tra istituzioni, scuola e comunità. «Un’altra importante opera si aggiunge alla scuola media San Tommaso – ha dichiarato il primo cittadino – a dimostrazione di come la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali possa produrre risultati concreti e utili per i nostri ragazzi».

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento regionale richiesto direttamente dalla scuola, con il supporto dell’amministrazione comunale e una quota di compartecipazione da parte del Comune. Una sinergia istituzionale che ha consentito di dotare l’istituto di una struttura moderna, funzionale e versatile, pensata per rispondere alle esigenze didattiche e sportive degli studenti.

Il nuovo campo polivalente sarà infatti uno spazio a servizio non solo delle attività scolastiche, ma anche di momenti di socialità e inclusione, favorendo la pratica sportiva come strumento di crescita, benessere e condivisione. Un investimento che guarda al futuro e che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il mondo della scuola e delle giovani generazioni.

