Pontecorvo, in strada i nuovi scuolabus: più sicurezza, efficienza e sostenibilità

PONTECORVO – Dopo anni di attesa e difficoltà legate alla manutenzione dei vecchi mezzi, da oggi il Comune di Pontecorvo rinnova completamente la propria flotta di scuolabus. Cinque nuovi veicoli entreranno in servizio per garantire un trasporto scolastico più sicuro, efficiente e sostenibile.

L’iniziativa rappresenta un investimento importante per l’amministrazione comunale, che ha scelto di puntare sulla modernità e sulla sicurezza dei più piccoli, offrendo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e del territorio.

“L’acquisto dei nuovi scuolabus è stato per noi un passo importante, oltre che necessario”, ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Annagrazia Longo, esprimendo grande soddisfazione per il risultato raggiunto. “I nuovi mezzi sostituiranno quelli in servizio da oltre 25 anni, ormai obsoleti, e garantiranno maggiore sicurezza ai bambini”.

Uno dei nuovi mezzi, alimentato a metano, entrerà in funzione nelle prossime settimane, rafforzando ulteriormente la scelta dell’amministrazione in favore della sostenibilità ambientale.

Grazie alla nuova flotta, le famiglie potranno contare non solo su un servizio di trasporto più affidabile, ma anche su un notevole risparmio economico nei trasporti legati ai progetti scolastici, come il “Progetto Piscina”, che in passato aveva comportato costi significativi.

Il servizio sarà pienamente operativo da oggi lunedì 3 novembre, garantendo fin da subito la regolare ripresa del trasporto scolastico.

“Mi scuso con le famiglie per il disagio causato dall’assenza temporanea del servizio – ha aggiunto l’assessore Longo – ma l’attesa, dovuta in gran parte alla burocrazia, è stata necessaria per poter assicurare il benessere e la sicurezza dei bambini.”

Con il rinnovo del parco mezzi, il Comune punta anche a ridurre i costi di gestione e manutenzione, che negli ultimi anni erano cresciuti a causa dell’età dei vecchi veicoli.

Un passo in avanti, dunque, per la comunità di Pontecorvo, che guarda al futuro con una flotta di scuolabus moderna, sicura e attenta all’ambiente.