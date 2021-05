Pontecorvo, in centro con una mazza da baseball: denunciato 29enne

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato un 29enne del posto per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Impegnati nel quotidiano controllo del territorio, transitando nel centro cittadino, i militari hanno notato il 29enne con una mazza da baseball della lunghezza di 50 cm, non sapendo fornire valide e plausibili giustificazioni al riguardo. I militari hanno sequestrato la mazza da baseball e denunciato il 29enne, già censito per reati in materia di armi.

COMUNICATO STAMPA

