Pontecorvo – “Il suo cane non può entrare”, ma era un cane guida per ciechi

Un brutto episodio è accaduto qualche giorno fa, precisamente venerdi scorso, in un noto supermercato di Pontecorvo dove una signora non vedente è stata letteralmente cacciata dal supermercato in quanto accompagnata dal suo cane guida. “I cani non possono entrare “, è stato questo il Dictat di un dipendente nei confronti della signora, alla quale è stato impedito l’ accesso al punto vendita, proprio perché accompagnata dal suo amico a 4 zampe, che per la signora, suo malgrado protagonista dello spiacevole accadimento, resta l’ unico modo per potersi muovere in libertà, e soprattutto in sicurezza, visto che sono proprio questo tipo di cani a permettere ai non vedenti di muoversi in libertà. Va ricordato che la legge permette a questi cani, l’ ingresso in tutte le strutture pubbliche e private, e che per nessun motivo può essere negato loro l’ accesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto a relazionare quanto accaduto.

Foto archivio

Correlati