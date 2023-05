Pontecorvo – Il sindaco Rotondo: “Conti comunali in regola e aliquote invariate”

Nella giornata di domani, 12 maggio, il consiglio comunale di Pontecorvo sarà chiamato a deliberare l’approvazione del bilancio di previsione 2023. Il più importante atto politico-amministrativo dell’Ente. “ I conti del comune – spiega il sindaco Anselmo Rotondo- sono in regola. Tanti gli sforzi fatti dall’intera amministrazione per trovare le coperture e restare in linea con il dettato legislativo in materia di bilancio. Come atto di primario interesse per la collettività occorre ribadire la decisione dell’amministrazione Comunale di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini: le aliquote Imu,Tari e Irpef (addizionale comunale) rimarranno invariate. Per quel che concerne l’Irpef va sottolineato che, nonostante in linea generale ci sia stato un aumento, noi abbiamo deciso di non toccarle. Discorso a parte per la Tari, tanti i contributi in nero che sono emersi con la raccolta differenziata, ma ancora troppi cittadini, come abbiamo già spiegato negli ultimi giorni, non differenziano, ciò aggrava il bilancio visto perché i rifiuti indifferenziati hanno un costo di smaltimento alto. L’invito è a fare rete, differenziare per pagare tutti e pagare meno. Per questo ringrazio i vari amministratori che hanno anche rinunciato spesso a contributi per far quadrare il bilancio e in modo particolare il Presidente del Consiglio Carnevale che è anche delegato ai Tributi e l’assessore al Bilancio Notaro hanno lavorato per diversi giorni”, ha concluso il sindaco Rotondo.

COMUNICATO STAMPA