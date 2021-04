Pontecorvo, il sindaco Rotondo: “Azzerato il disavanzo di amministrazione”

Azzerato il disavanzo di amministrazione. Lo ha annunciato il sindaco Anselmo Rotondo a margine dell’ultima riunione di giunta che ha approvato il rendiconto di gestione. Le casse comunali non sono più caratterizzate dal segno meno, addirittura c’è un avanzo di amministrazione.

“Con immensa soddisfazione annuncio che in Giunta abbiamo approvato il rendiconto di gestione che ha segnato un importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale. L’Ente dopo tanti anni torna con le casse in attivo”, ha esordito il sindaco.

“Dall’inizio della nostra amministrazione – ha aggiunto – abbiamo ereditato, sin dagli anni 2000, una situazione contabile molto pesante che ora abbiamo finalmente e definitivamente appianato. Devo ringraziare l’ex assessore al bilancio Fernando Carnevale che attraverso operazioni mirate ed oculate ha apportato nel primo mandato dell’amministrazione che mi onoro di presiedere da 700 mila euro a 300 mila euro il disavanzo tecnico.

Allo stesso modo ringrazio l’attuale assessore bilancio Michele Michele Notaro. Ora abbiamo un avanzo tecnico di 78 mila euro. Il ringraziamento va anche all’area economica e finanziaria che, nonostante in questo periodo emergenziale gli introiti non siano stati tantissimi, si è arrivati a raggiungere un importante obiettivo. Quella che abbiamo messo in campo è stata una politica economica e finanziaria tutta basata sul principio dell’atteggiamento del buon padre di famiglia. Le spese essenziali sono state affrontate, il superfluo è stato accantonato. Ora inizia una nuova gestione ordinata e rivolta al futuro”, ha concluso il sindaco Rotondo.

