Pontecorvo, il sindaco Anselmo Rotondo annuncia la ricandidatura alle elezioni amministrative 2026

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha ufficialmente confermato la sua ricandidatura alle elezioni amministrative previste per il 2026. In una dichiarazione pubblica, Rotondo ha ribadito con fermezza la volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso negli ultimi anni, puntando su due pilastri fondamentali: continuità e stabilità.

“Continuità e stabilità sono le parole chiave che guideranno il nostro lavoro nei prossimi anni”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’intero gruppo di maggioranza abbia scelto di sostenerlo per un terzo mandato. Tutti i membri dell’amministrazione uscente hanno già sottoscritto un patto politico, manifestando un impegno condiviso nel segno della coerenza e della responsabilità verso la comunità.

Riguardo alla composizione della squadra, Rotondo ha confermato la riconferma di tutta l’attuale compagine di maggioranza. Al contempo, sono in corso confronti e contatti per completare gli ultimi cinque posti disponibili nella lista dei candidati. “Personalmente sto in contatto con tante persone”, ha aggiunto il sindaco, segnalando l’intenzione di costruire una squadra solida e rappresentativa per affrontare le sfide future.

Le prossime settimane saranno decisive per definire la rosa completa dei candidati che accompagneranno Rotondo nella corsa elettorale del 2026, in un clima di attesa e interesse crescente da parte della cittadinanza.