Pontecorvo, il Consiglio affronta i temi più delicati

Pontecorvo – Il Consiglio comunale di Pontecorvo torna a riunirsi per affrontare uno degli appuntamenti più importanti dell’anno amministrativo: l’assestamento di bilancio e il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.

Il sindaco Anselmo Rotondo ha convocato l’assise civica per giovedì 30 luglio alle ore 8 in prima convocazione. Qualora non venga raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è fissata per venerdì 31 luglio.

Tra i punti principali all’ordine del giorno figurano l’assestamento generale del bilancio, il PEF del servizio rifiuti e il Piano Tari, documenti fondamentali per definire i costi del servizio e le tariffe che saranno applicate ai cittadini.

La seduta rappresenta un passaggio strategico per l’attività amministrativa dell’ente, chiamato ad approvare provvedimenti che incidono direttamente sulla programmazione economica e finanziaria del Comune e sull’organizzazione di servizi essenziali per la collettività.

Il confronto in aula sarà quindi determinante per delineare le prossime scelte amministrative e garantire la sostenibilità dei servizi comunali, con particolare attenzione all’equilibrio dei conti pubblici e alla gestione delle risorse.