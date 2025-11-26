Pontecorvo, il Carnevale torna sotto i riflettori nazionali grazie a Carnevalia

Il Carnevale di Pontecorvo torna a conquistare spazio sulla scena nazionale grazie alla partecipazione del consigliere comunale Massimo Santamaria all’Assemblea Generale di Carnevalia, il consorzio che riunisce e coordina i più importanti carnevali storici d’Italia. Un’occasione di prestigio che conferma il ruolo della kermesse pontecorvese nel panorama delle tradizioni popolari italiane.

L’incontro si è svolto a Napoli, nella suggestiva Sala Galasso del Maschio Angioino, un luogo carico di storia che ha fatto da cornice istituzionale a un confronto tra alcune delle realtà più rappresentative del settore. Presenti delegazioni provenienti da carnevali di fama nazionale come Viareggio, Venezia, Putignano, Cento, Acireale, insieme ad altre manifestazioni consolidate nel panorama culturale del Paese.

«Ho portato con orgoglio la tradizione popolare pontecorvese nel cuore popolare di Napoli», ha dichiarato Santamaria al termine dell’assemblea. Per il consigliere si è trattato di un momento «profondamente significativo, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche umano».

La giornata ha infatti previsto anche una visita guidata nei quartieri storici di Napoli, considerati tra i più antichi d’Europa. Un’immersione nella cultura popolare partenopea vissuta come un incontro tra tradizioni diverse ma unite da un forte spirito comunitario. «È stato emozionante cogliere i punti di contatto tra culture che, pur lontane, condividono le stesse radici popolari», ha aggiunto Santa Maria.

La partecipazione all’assemblea di Carnevalia rappresenta dunque un importante tassello nel percorso di crescita del Carnevale di Pontecorvo, che continua a consolidare la propria identità e visibilità all’interno del circuito nazionale delle grandi manifestazioni storiche italiane.

