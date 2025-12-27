Pontecorvo, il Carnevale torna protagonista: a febbraio la 74ª edizione con due grandi sfilate

Pontecorvo si prepara a rivivere la magia del suo Carnevale, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità locale e dall’intero territorio regionale. La Giunta comunale ha approvato la delibera che ufficializza date e programma dell’edizione 2026, rinnovando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione di una manifestazione storica che affonda le proprie radici nel 1952.

Il Carnevale di Pontecorvo, giunto alla sua 74ª edizione, si svolgerà dal 1° al 15 febbraio 2026 e culminerà, come da tradizione, con due grandi sfilate dei carri allegorici in cartapesta, in programma domenica 8 e domenica 15 febbraio. Due appuntamenti centrali che rappresentano il cuore della manifestazione e che ogni anno richiamano migliaia di visitatori.

Accanto ai carri allegorici sfileranno gruppi mascherati e gruppi folkloristici, pronti a offrire uno spettacolo ricco di colori, musica e tradizione. Un mix che rende il Carnevale pontecorvese un evento capace di unire intrattenimento, cultura popolare e forte coinvolgimento sociale.

Da oltre settant’anni il Carnevale rappresenta un momento di grande rilievo culturale, sociale e turistico. Nel tempo è diventato un vero e proprio richiamo, capace di attrarre visitatori da tutta la regione, generando un importante flusso turistico e consolidando un forte legame identitario con la cittadinanza, che vive la manifestazione come una festa collettiva e partecipata.

Il carattere sociale, ludico e aggregativo dell’evento si riflette nell’ampia partecipazione, in particolare dei più giovani. Il Carnevale di Pontecorvo non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione per stimolare creatività, estro e fantasia: elementi che i pontecorvesi mettono in campo con passione, contribuendo attivamente alla realizzazione dei carri, delle maschere e delle numerose iniziative collaterali.

Anche per il 2026, dunque, il Carnevale si conferma come uno degli eventi simbolo della città, capace di coniugare tradizione e rinnovamento, rafforzando il senso di comunità e promuovendo l’immagine di Pontecorvo ben oltre i confini locali.

Correlati