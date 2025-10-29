Pontecorvo, Giuliano Di Prete ufficializza la candidatura a sindaco: “Un progetto fondato su partecipazione, trasparenza e comunità”

Di Augusto D’Ambrogio.

Pontecorvo – È ufficiale: Giuliano Di Prete sarà candidato alla carica di sindaco di Pontecorvo alle prossime elezioni amministrative. L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro pubblico durante il quale l’ex consigliere comunale ha presentato le linee guida del suo progetto politico, definendolo “un piano di rinnovamento fondato sulla partecipazione, sulla trasparenza e sul valore della comunità”.

Nel suo intervento, Di Prete ha ripercorso il cammino umano e politico che lo ha condotto a questa scelta, sottolineando come la candidatura sia il risultato di un percorso condiviso con i consiglieri comunali di minoranza e con numerosi cittadini.

“Il nostro è un progetto nato da un lavoro programmatico, costruito con passione e responsabilità – ha dichiarato –. Fin dal primo momento l’obiettivo è stato chiaro: costruire un’alternativa credibile di cambiamento, non contro qualcuno, ma per qualcosa. Per la nostra comunità, per la nostra identità e per il futuro dei nostri figli”.

Il candidato ha poi posto l’accento sui valori che intende portare al centro della sua azione politica: trasparenza, partecipazione e competenza, principi che considera fondamentali per la costruzione di una nuova classe dirigente.

“Stiamo lavorando alla creazione di una squadra coesa, formata da donne e uomini che non vedono la politica come strumento di potere, ma come servizio, ascolto e progettazione. Vogliamo restituire dignità al concetto di bene comune”, ha aggiunto.

Di Prete ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi sarà definito un programma partecipato, aperto ai contributi della cittadinanza e delle realtà associative, con proposte “concrete e realizzabili”

.

“Sappiamo che ci sono altre forze politiche e associative che hanno manifestato la volontà di costruire un progetto unitario. Con loro vogliamo dialogare, confrontarci e trovare tutte le sintesi necessarie, mantenendo fermo un punto: la volontà di ricostruire quel senso autentico di comunità che negli anni si è affievolito”

.

Infine, Di Prete ha ribadito la disponibilità ad aprire un ampio tavolo di confronto con le diverse realtà cittadine, con l’obiettivo di dar vita a un percorso condiviso che guardi al futuro di Pontecorvo con coraggio, responsabilità e spirito di collaborazione.