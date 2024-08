Pontecorvo – Furto in un esercizio commerciale; denunciato 30enne del luogo

Tutto inizia al principio del mese scorso, quando un imprenditore di Castrocielo (FR), titolare di un’attività commerciale adibita alla vendita di bevande H24, si accorgeva di un ingente ammanco negli incassi dei distributori automatici.

L’esercente, insospettito, contattava i Carabinieri della locale Stazione che avviavano le indagini del caso. I militari, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di zona e quelle in dotazione al predetto esercizio commerciale, effettuavano una attenta e meticolosa analisi delle numerose ore dei filmati registrati riuscendo ad individuare l’autore dell’evento criminoso. L’ulteriore sviluppo di tutti gli elementi in possesso ai Carabinieri consentiva di accertare anche il modus operandi attraverso il quale l’autore, in varie occasioni, aveva prelevato numerose bottiglie di birra, per un valore di circa 1.000,00 euro, utilizzando un ingegnoso meccanismo che gli consentiva il prelievo della merce senza la necessità del preventivo versamento delle monete.

Massimo è l’impegno dell’Arma di Pontecorvo sia nel controllo del territorio, per prevenire e contrastare i reati predatori, sia nel perseguire qualsiasi attività illecita. Proprio nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Aquino (FR), a seguito di meticolosa attività investigativa, avevano denunciato in s.l. due persone di Latina (53enne e un 55enne), entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché autori del furto di una borsa dall’interno di una autovettura parcheggiata davanti al cimitero di Aquino, in danno di una donna si era portata a far vista ai propri defunti.